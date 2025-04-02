ВОЙНА В Украине Нацгвардейцам и пограничникам разрешили заключать особые контракты с ВСУ с зарплатой в 1 млн гривен

2025-04-02 13:34

Кабинет министров расширил действие проекта возможности заключения краткосрочных контрактов с ВСУ для граждан в возрасте до 25 лет на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 11.02.2025 №153 О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения. Распространено действие эксперимента на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины", - написал он.

По его словам, к основаниям выплаты единовременного денежного вознаграждения включена продолжительность прохождения службы в боевых условиях, участие в боевых действиях на временно оккупированных Россией территориях Украины, территориях между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства агрессора.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ, Главное управление Нацгвардии и Администрация Госпогранслужбы получили полномочия определять перечень должностей для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также правительство упростило процедуру медицинского осмотра, в частности, уменьшило требования к прохождению врача-психиатра.