ВОЙНА В Украине Не обновил данные до 16 июля: в ТЦК объяснили, кого и при каких условиях не будут штрафовать

2024-07-13 11:30

Если лицо не отметится в установленные сроки, его ждет штраф, но есть исключения.

Военнообязанные, не обновившие учетные данные до 16 июля, могут избежать штрафа при условии, если предоставят документы или другие подтверждения, доказывающие, что этот гражданин не мог обновить данные в течение 60 отведенных на это дней.

Об этом сообщил старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот.

В частности, таким документом может быть больничный лист, но каждый случай, по словам Дмитрия Молота, будет рассматриваться отдельно.

"При решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и давать отдельную оценку для каждого факта", — сказал Молот.

Также не будут штрафовать тех, кто сможет доказать, что хотел обновить данные, но не смог достояться в очереди для этого.

"Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить руководитель ТЦК, а также человек должен об этом сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы", — добавил Молот.

Напомним:

В Украине с 18 мая начал действовать новый мобилизационный закон. Он обязывает всех военнообязанных обновить свои данные до 16 июля. Однако тех, кто не успеет этого сделать, ожидают штрафы — от 17 до 25,5 тысячи гривен. Для официальных лиц и организаций штрафы еще выше – от 34 000 до 59 500 гривен.

Неявка по каждой новой повестке считается новым нарушением. Ограничений по количеству возможных вызовов по повестке нет. ТЦК вправе высылать ежедневно по одному вызову на следующую дату от указанной ранее. И каждый раз человек будет платить штраф.

Кто должен обновлять данные до 16 июля: