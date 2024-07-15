ВОЙНА В Украине Уклонение от мобилизации: в каком случае могут забрать жилье за неуплату штрафов от ТЦК

2024-07-15 18:26

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Если уклонист "собирает" от ТЦК штрафов на сумму свыше 160 тысяч грн, добровольно их не оплатит и у него будут отсутствовать средства на счетах, авто, то исполнитель может наложить взыскание на единое жилье такого должника.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

ТЦК и СП могут налагать штрафы неоднократно. Постановление ТЦК является исполнительным документом. Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления постановления ТЦК о штрафе выносит постановление об открытии исполнительного производства.

В дальнейшем уклонист попадет в Единый реестр должников.

Взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

С учетом цифровизации многих процессов процесс взыскания может быть достаточно быстрым, и злостно уклоняющиеся от мобилизации должники могут в один день оказаться без средств, а впоследствии имущества – если средств на счете недостаточно.

"Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества – например, квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащее должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник", - пишет издание.

Вместе с жилым домом, объектом незавершенного строительства взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Вместе с тем, в случае если подлежащая взысканию за исполнительным производством сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

В таком случае исполнитель обязан принять меры по исполнению решения за счет другого имущества должника.

Таким образом, если уклонист "насобирает" от ТЦК штрафов на сумму свыше 160 тысяч грн, добровольно их не оплатит и у него отсутствуют средства на счетах, авто, то исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

Исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право при наличии мотивированного решения суда о принудительном проникновении в жилище или другое владение физического лица беспрепятственно входить на земельные участки, в жилые и другие помещения должника – физического лица, лица, у которого находится имущество должника или имущество и средства, принадлежащие должнику от других лиц, проводить в них осмотр, в случае необходимости принудительно открывать их с привлечением работников полиции, опечатывать такие помещения, арестовывать, опечатывать и изымать надлежащее должнику имущество, которое там находится и на которое по закону возможно обратить взыскание.