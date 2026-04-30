Життя У Рівненській області велосипедист з автомата розстріляв групу оповіщення ТЦК та поліцію

2026-04-30 13:34

У Рівненській області чоловік з автомата відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК. Поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено, повідомило регіональне управління Нацполіції в четвер, 30 квітня.

Вказано, що подія трапилася 29 квітня близько 17:00. Працівники групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках.

"Коли вони наблизились до чоловіка, щоб перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському. Один військовий та поліцейський зазнали поранень", – йдеться у повідомленні.

У Рівненській області проводиться спеціальна поліцейська операція. Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Прикмети чоловіка: 48 років, худорлявої тілобудови, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною. Був у камуфляжному одязі.

У Рівненській області під час перевірки документів вдарили працівника ТЦК

2025-07-07 13:32

Ворог може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу, - генерал-майор запасу СБУ

2022-12-23 12:29

У Рівненській області велосипедист з автомата розстріляв групу оповіщення ТЦК та поліцію

2026-04-30 13:34

В Україні розпочався сезон змій: як знизити ризики та перша допомога

2026-04-30 10:28

Що покаже Національна опера України у травні - прем’єри, репертуар, замовлення квитків

2026-04-29 14:37

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 27 квітня - день сприятливий для змін та прийняття важливих рішень

2026-04-27 13:29
Все статьи раздела "Життя"

У Рівненській області велосипедист з автомата розстріляв групу оповіщення ТЦК та поліцію 2026-04-30 13:34
В Україні розпочався сезон змій: як знизити ризики та перша допомога 2026-04-30 10:28
Що покаже Національна опера України у травні - прем’єри, репертуар, замовлення квитків 2026-04-29 14:37
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 27 квітня - день сприятливий для змін та прийняття важливих рішень 2026-04-27 13:29