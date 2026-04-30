Життя У Рівненській області велосипедист з автомата розстріляв групу оповіщення ТЦК та поліцію

2026-04-30 13:34

У Рівненській області чоловік з автомата відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК. Поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено, повідомило регіональне управління Нацполіції в четвер, 30 квітня.

Вказано, що подія трапилася 29 квітня близько 17:00. Працівники групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках.

"Коли вони наблизились до чоловіка, щоб перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському. Один військовий та поліцейський зазнали поранень", – йдеться у повідомленні.

У Рівненській області проводиться спеціальна поліцейська операція. Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Прикмети чоловіка: 48 років, худорлявої тілобудови, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною. Був у камуфляжному одязі.