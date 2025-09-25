ВІЙНА В Україні ДБР завершило розслідування гучних корупційних справ у ТЦК Києва та Волині

2025-09-25 13:35

Завершено досудове розслідування відносно двох посадовців командування одного з родів військ ЗСУ, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у ТЦК Києва та Волині. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК Києва. За їхнього "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру Оберіг. Вартість таких "послуг" становила 4000 доларів.

Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму.

Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити "бізнес" на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через Волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.

Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК волинської області. Цінник виріс до 9000 доларів, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.

Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами "оновлених" даних.

Обидва посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років.