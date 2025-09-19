ВІЙНА В Україні ДБР завершило розслідування справи екс-начальника Одеського обласного ТЦК

2025-09-19 12:29

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно екс-начальника Одеського обласного ТЦК. Провадження стосувалось підробки ним документів для оформлення статусу особи, що дістала поранення під час захисту Батьківщини. Про це ДБР повідомляє на своєму сайті.

"Він організував собі оформлення небойової травми, яку дістав навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.

На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень. Також завдяки цьому рішенню він дістав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС", - ідеться в повідомленні.

Колишній посадовець обвинувачується у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ),

організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 366 ККУ),

використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, вона буде передана до суду.

В ДБР додали, що суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 тис. євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, мати і теща колишнього військкома.