ВОЙНА В Украине С 17 июля для выезда за границу мужчинам обязательно иметь при себе военный билет

2024-07-17 10:29

С 17 июля для выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет необходим военный билет. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В частности, 16 июля истекает установленный законом Украины №3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года.

"Сегодня последний день, когда мужчины должны были либо встать на военный учет, или обновить свои военно-учетные данные", - объяснил Демченко.

Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для пересечения границы Украины необходимо иметь военный билет.

Категории тех, кому разрешен выезд, остаются без изменений, но прилагается обязательное наличие военно-учетного документа.

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