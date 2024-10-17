Жизнь Сколько украинских военных выехали на лечение за границу и не вернулись

2024-10-17 13:35

С начала полномасштабного вторжения рашистов 46 украинских военнослужащих уехали за границу для отдыха и не вернулись. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные Минобороны Украины.

По информации Главного управления Военной службы, военные могут пересекать границу на общих основаниях, если у них есть разрешение командира воинской части. При этом время отпуска не ограничено, и для выезда необходимо предоставить только соответствующий документ о разрешении на выезд в другую страну.

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2024 года зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за границей. Они обозначены как самовольно покинувшие воинские части.

Напомним, наличие военно-учетного документа при пересечении границы - обязательное условие для всех мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля.