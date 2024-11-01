ВОЙНА В Украине В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу

2024-11-01 18:28

Задержанному объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 35-летний иностранец, имея вид на временное проживание на территории Украины и будучи жителем приграничья, организовал незаконную переправку военнообязанных граждан через границу Украины.

С помощью мобильного терминала он согласовал с двумя мужчинами призывного возраста условия их незаконной переправки через границу в Молдову за денежное вознаграждение в размере 5000 евро с одного человека и 250 евро за предоставление надувной лодки.

Вечером 26 октября иностранец встретился в Виннице с желающими выехать за пределы Украины и на своем автомобиле привез их в пограничный регион.

Мужчина дал военнообязанным инструкции и должен был доставить их к месту незаконной переправки через реку Днестр в Молдову, но был задержан правоохранителями при передаче ему части денег.

Иностранцу объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам. Суд направил его под арест с возможностью внесения залога 454,2 тыс. гривен.