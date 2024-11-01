ВОЙНА В Украине В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу

2024-11-01 18:28

Задержанному объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 35-летний иностранец, имея вид на временное проживание на территории Украины и будучи жителем приграничья, организовал незаконную переправку военнообязанных граждан через границу Украины.

С помощью мобильного терминала он согласовал с двумя мужчинами призывного возраста условия их незаконной переправки через границу в Молдову за денежное вознаграждение в размере 5000 евро с одного человека и 250 евро за предоставление надувной лодки.

Вечером 26 октября иностранец встретился в Виннице с желающими выехать за пределы Украины и на своем автомобиле привез их в пограничный регион.

Мужчина дал военнообязанным инструкции и должен был доставить их к месту незаконной переправки через реку Днестр в Молдову, но был задержан правоохранителями при передаче ему части денег.

Иностранцу объявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам. Суд направил его под арест с возможностью внесения залога 454,2 тыс. гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько украинских военных выехали на лечение за границу и не вернулись

2024-10-17 13:35

Сколько мужчин пограничники не выпускают за границу из-за отсутствия военного билета

2024-07-23 11:33

Для выезда за границу мужчинам обязательно иметь при себе военный билет

2024-07-19 20:34

Украинцам рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью

2024-06-19 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall

2024-11-01 19:31

В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу

2024-11-01 18:28

За месяц ГБР добилось разрешения вернуться на службу для почти сотни дезертиров

2024-11-01 15:37

Украина планирует в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек

2024-11-01 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall 2024-11-01 19:31
В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу 2024-11-01 18:28
За месяц ГБР добилось разрешения вернуться на службу для почти сотни дезертиров 2024-11-01 15:37
Украина планирует в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек 2024-11-01 10:27