ВОЙНА В Украине Сколько украинцев уже осуждено за самоволку, дезертирство, уклонение и утерю военного имущества

2024-07-18 12:30

В 2023 году за различные военные преступления было осуждено около 2600 военных. Об этом сообщил глава Верховного суда Станислав Кравченко, ссылаясь на статистику Государственной судебной администрации, спередает Интерфакс-Украина.

По его словам, самовольное оставление воинской части (СОЧ) является самым распространенным преступлением среди военнослужащих - в прошлом году за него были осуждены 1577 военных, из которых 30 - женщины.

"Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения (преступления против военной службы )", - рассказал Кравченко.

Также он заявил, что в прошлом году за потерю военного имущества осуждено 37 человек, за нарушение правил обращения с оружием - 35 человек, за дезертирство - 113, уклонение от военной службы через нанесение себе увечья - 32.

"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - отметил председатель Верховного суда.