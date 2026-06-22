ВІЙНА В Україні Новий спрощений механізм повернення бійців з СЗЧ вже приніс перші реальні результати

2026-06-22 10:30

Після запуску Міністерством оборони спрощеного механізму добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ), який діятиме впродовж 100 днів, вже подано 80 рапортів, 22 з яких наразі погоджені. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Інтерфакс-Україна.



"Ще одна річ, яка є частиною першого етапу цієї реформи, - це повернення з СЗЧ. Озвучувати кількість людей, які знаходяться в СЗЧ, не можу, але, як ви знаєте, їх досить багато. Наша задача не лише займатися мобілізацією нових людей і залученням їх до війська, але, очевидно, нам треба дати людям можливість повернутися з СЗЧ в найкращі бригади, для того, щоб вони розуміли, що в них є можливість добре продовжувати службу", - зазначив Банік.

Він нагадав, що 13 червня Міноборони запустило нову програму: військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року, мають 100 днів, щоб повернутися у стрій за новою прозорою процедурою: обрати підрозділ з переліку в Армія+, подати рапорт онлайн і отримати супровід на всіх етапах повернення. Програма діє до 20 вересня 2026 року.



"Ми запустилися буквально в суботу. У нас вже є перші 80 рапортів на переведення. Вже 22 погоджені. І деякі з цих людей уже прибули в бригади", - розповів Банік.



Окремо він зауважив, що людина, яка подається добровільно на повернення, більше не їде у Військову службу правопорядку чи батальйон резерву.



"Ми приймаємо цю заявку, її підтверджує бригада, і ця людина отримує певний запас часу, 72 години, на те, щоб прибути у військову частину. Більше ніякого дискомфорту, більше ніяких складнощів. Все має бути людяно, сервісно", - запевнив заступник міністра оборони.



Крім того, додатково працює call-центр, який супроводжує цих людей.



В проєкті бере участь понад 50 найкращих підрозділів. Щомісяця перелік оновлюватимуть. Він формується на основі рейтингу за програмою єБали і підрозділів з найкращою результативністю.