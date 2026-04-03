ВІЙНА В Україні В Україні спростили повернення військовослужбовців після СЗЧ

2026-04-03 16:46

Спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини (СЗЧ) - документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генерального штабу, повідомила пресслужба Генштабу.

Зазначається, що головнокомандувач виключив проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України.

Як повідомляється, ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням.

Наголошується, що запроваджений механізм призначення (переміщення) не змінює умови повернення до служби після СЗЧ.

Водночас впроваджені зміни спрямовані на зменшення цих випадків, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до обраної військової частини.

"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби", - зазначили у Генштабі.

Також Генеральним штабом здійснюються заходи щодо зменшення документообігу в частині, що стосується відпрацювання матеріалів (наказів, розпоряджень) стосовно переміщення військовослужбовців, з метою зменшення часу прийняття кадрових рішень.