ВІЙНА В Україні Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що кожен другий, хто пішов у СЗЧ, добровільно повернувся у стрій

2026-06-18 13:36

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що попри наявність проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ), ситуація залишається контрольованою. За словами генерал-майора, із кількох тисяч військових, які залишили свої підрозділи, майже кожного другого вдається повернути. Про це пише Інтерфакс-Україна.



В інтерв'ю агентству Півненко зазначив, що хоч проблема СЗЧ існує, вона не перебуває на критичному рівні. Так, серед бійців навчальних центрів рівень самовільних залишень становить лише 4%. Найбільше подібних випадків фіксують у пунктах тимчасової дислокації, де військові очікують відправлення в зону бойових дій, наприклад, на Покровський напрямок. При цьому в прифронтових районах на відстані 50-100 км від лінії фронту також відзначається найбільша кількість таких інцидентів.



За словами генерал-майора, медичні заклади військові покидають рідше.



"За весь цей час у нас у СЗЧ пішло кілька тисяч бійців, з них 45% ми вже забрали до себе. Тобто, кожного третього-другого ми повертаємо… У нас немає критичної проблеми. І ми над цим досі працюємо", - резюмував командувач НГУ.



Раніше повідомлялося, що станом на січень цього року понад 2 мільйони українців перебувають у розшуку Територіальними центрами комплектування, а близько 200 тисяч - у статусі СЗЧ.



З травня 2023 року, за інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), для військовослужбовців в СЗЧ було запроваджено новий внутрішній механізм повернення до служби. Він дозволяє слідчим швидко виконати необхідні правові процедури для закриття кримінальних справ за статтею 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення частини або місця служби) та статтею 408 (дезертирство). За перший місяць функціонування механізму до ДБР звернулися понад 1,7 тисячі військових або їхніх представників.



У червні Міністерство оборони повідомило про додаткову можливість для військових, які покинули службу до середини червня 2026 року. До 20 вересня 2026 року вони можуть повернутися до своїх обов'язків за спрощеною процедурою - без залучення через батальйони резерву та з правом обрати підрозділ із наданого списку.



Після погодження відповідного рапорту в системі Армія+ відображатиметься статус "В дорозі", який підтверджує намір військового добровільно повернутися до служби. Цей статус встановлює п’ятиденний термін для прибуття до нової частини.