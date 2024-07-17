Политика СМИ: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 для Украины

2024-07-17 19:15

 

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и передать их Украине.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на источники

Детали: ВВС Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

По словам источников, Греция считает, что лучше передать эти самолеты обратно США, где бы их модернизировали и передали Киеву.

Однако, по словам представителя ВВС Греции, "продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями".

Напомним:

 10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.
В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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