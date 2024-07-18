ВОЙНА В Украине В ВСУ сделали заявление о ситуации в Крынках

2024-07-18 17:37


Большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в Херсонской области были разрушены полностью.

В Силах обороны Юга официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра Херсонской области. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Юга в Facebook.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Однако действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки вследствие интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания", - заявили военные.

Отмечается, что село практически полностью уничтожено вражескими обстрелами.

В то же время, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

Напомним, 16 июля стало известно о том, что подразделения Вооруженных сил Украины отошли из села Крынки в Херсонской области. В Генштабе объяснили, что Силы обороны отошли ради сохранения жизней бойцов.

 

 

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