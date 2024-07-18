Спорт Стало известно место сборной Украины в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2024

2024-07-18 20:48

Украинцы потеряли еще одну позицию.

В четверг, 18 июля, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины опустилась на одну позицию и теперь занимает в рейтинге 25-е место.

"Сине-желтые" имеют 1567,25 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда занимает 13-е место.

Лидирует в рейтинге сборная Аргентины, которая опережает команды Франции и Испании.

Отметим, что после публикации предыдущего рейтинга сборная Украины провела матчи финального турнира Евро-2024 против Словакии (2:1) и Бельгии (0:0).

Сборная Украины стала первой командой в истории, которая не вышла в плей-офф Евро с 4 очками после расширения турнира в 2016 году.