Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины занимает 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Это одна позиция выше, чем в прошлом подсчете.
При этом с момента последнего обновления рейтинга "сине-желтые" только проигрывали. Подопечные Реброва за это время провели два матча и не смогли получить в них даже одного балла, проиграв (Албании 1:2 и Чехии 2:3). Встречи прошли в сентябре в рамках нового розыгрыша Лиги наций.
Также добавим, что среди представителей УЕФА украинская команда не изменила свое положение и осталась 13-й.
Рейтинг ФИФА. 19 сентября
1. Аргентина
2. Франция
3. Испания
4. Англия
5. Бразилия
6. Бельгия
7. Нидерланды
8. Португалия
9. Колумбия
10. Италия
...
24. Украина