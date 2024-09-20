Спорт Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

2024-09-20 10:27

Сборная Украины занимает 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Это одна позиция выше, чем в прошлом подсчете.

При этом с момента последнего обновления рейтинга "сине-желтые" только проигрывали. Подопечные Реброва за это время провели два матча и не смогли получить в них даже одного балла, проиграв (Албании 1:2 и Чехии 2:3). Встречи прошли в сентябре в рамках нового розыгрыша Лиги наций.

Также добавим, что среди представителей УЕФА украинская команда не изменила свое положение и осталась 13-й.

Рейтинг ФИФА. 19 сентября

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

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24. Украина