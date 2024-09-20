Спорт Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

2024-09-20 10:27

Сборная Украины занимает 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Это одна позиция выше, чем в прошлом подсчете.

При этом с момента последнего обновления рейтинга "сине-желтые" только проигрывали. Подопечные Реброва за это время провели два матча и не смогли получить в них даже одного балла, проиграв (Албании 1:2 и Чехии 2:3). Встречи прошли в сентябре в рамках нового розыгрыша Лиги наций.

Также добавим, что среди представителей УЕФА украинская команда не изменила свое положение и осталась 13-й.

Рейтинг ФИФА. 19 сентября

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

...

24. Украина

subscriber subscriber

Еще по теме

Милевский дал совет фанатам, которые требуют отправить в отставку Сергея Реброва

2024-09-12 15:37

Александр Зинченко призвал не винить Сергея Реброва во втором подряд поражении сборной

2024-09-11 13:34

Владимир Зеленский подвел итоги выступлений олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже

2024-08-12 13:32

Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА

2024-09-20 10:27

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

2024-09-17 20:04

Артем Довбик отметился дебютным голом в итальянской Серии А

2024-09-17 09:24

25-летний украинский голкипер Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском Реале

2024-09-13 16:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА 2024-09-20 10:27
"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов 2024-09-17 20:04
Артем Довбик отметился дебютным голом в итальянской Серии А 2024-09-17 09:24
25-летний украинский голкипер Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском Реале 2024-09-13 16:31