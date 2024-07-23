ВОЙНА В Украине Польша запустила программу поддержки украинских беженцев стоимостью более 22 миллионов евро

2024-07-23 09:24

Польша запустила программу поддержки украинских беженцев стоимостью более 22 миллионов евро. Проект под названием "Вместе к независимости" стремится помочь 6000 украинцам перейти от проживания в коллективных центрах к самостоятельной жизни.

Инициатива является совместным усилием Министерства внутренних дел и администрации Польши, Польского Красного Креста и PCPM. Финансирование программы на 90% обеспечивает Еврокомиссия.

Участниками проекта могут стать украинские беженцы с номером PESEL UKR, которые живут в коллективных центрах. Программа предусматривает не только финансовую поддержку, но и комплексную помощь в интеграции:

  • Совместное финансирование расходов на переселение в течение 6 месяцев
  • Индивидуальные карьерные консультации
  • Помощь в поиске работы
  • Курсы польского языка
  • Культурные и интеграционные мероприятия

Планируется, что программа будет действовать до 31 марта 2026 года. Правила участия в программе и условия использования поддержки еще разрабатываются. 

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