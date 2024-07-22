ВОЙНА В Украине фото Полиция показала подозреваемого в причастности к убийству Фарион

2024-07-22 16:48

Украинцев призывают не пытаться задержать его самостоятельно.

В Украине разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Правоохранители публикуют видео и фото с ним.

На странице Национальной полиции в социальной сети Facebook сообщается, что подозреваемому на вид около 20 лет, он имеет рост 170-180 см и худощавое телосложение. На момент совершения преступления был одет в:

спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой - футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

на голове - панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;

на ногах - белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой;

на руках - красные перчатки.

Тех, кто может помочь идентифицировать мужчину и установить его местонахождение просят звонить по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102. Людей призывают не пытаться задержать его самостоятельно.

Убийство Ирины Фарион

Вечером 19 июля стало известно, что во Львове неизвестный совершил нападение на бывшего народного депутата Украины. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением в голову.

Уже ночью Фарион умерла. В больнице сообщили, что сердце пациентки не выдержало, медицина оказалась бессильной. Поиски нападавшего до сих пор продолжаются.