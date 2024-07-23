ВОЙНА В Украине Сколько мужчин пограничники не выпускают за границу из-за отсутствия военного билета

2024-07-23 11:33

За сутки пограничники не пропустили за границу 28 человек из-за отсутствия военно-учетного документа. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что количество отказов мужчинам в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа уменьшается с каждым днем.

"Доля пересечений границы на выезд и въезд мужчинами существенно не увеличивается. Основная категория пересекающих границу - это женщины, дети, пожилые люди, иностранцы. В целом за летний период, начиная с июня, пассажиропоток значительно возрос. В частности, в выходные составляет около 130 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. В будни - до 120 тысяч человек, пересекающих границу по обоим направлениям", - объяснил он.

За вчерашний день количество пересечений границы составляло около 131 тысячи в обоих направлениях. В Украину въехало на 13 тысяч больше граждан, чем уехало.

Также спикер отметил, что за прошедшие сутки не пропустили за границу 28 человек из-за отсутствия военно-учетного документа.