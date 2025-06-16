ВІЙНА В Україні Трам це не пробачить! Внаслідок атаки рашистів на Київ були значно пошкоджені офіси компанії Boeing

2025-06-16 09:36

Внаслідок атаки рашистів на Київ були значно пошкоджені офіси компанії Boeing. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначаєтьмся, що будівля, що використовується компанією Boeing у Києві, була сильно пошкоджена внаслідок нещодавньої масштабної атаки росії, яка, ймовірно, була навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії.

За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей, які були пошкоджені під час атаки.

Видання проаналізувало зображення, які опублікувала ДСНС, де зафіксовані серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині.

Український офіс Boeing має понад 1000 працівників по всій країні. Компанія продовжила працювати, попри війну. Заступник генерального директора Boeing в Україні Андрій Корягін сказав у коментарі виданню, що внаслідок атаки "жоден збій у роботі" не стався.