ВОЙНА В Украине Тысячи дронов для ВСУ застряли на складах в Литве из-за бюрократических тонкостей

2025-01-13 13:32

На складах в Литве до сих пор находятся тысячи беспилотников, которые страна обещала передать Киеву до конца 2024 года. Об этом сообщает издание LRT.

Бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас говорит, что во всем виновата бюрократия. По его словам, для того чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, необходимо предпринять ряд шагов.

"Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину... Это значит, что нужно напрячь волю и делать каждый шаг как можно скорее", - говорит Кощюнас.

По его словам, шаги логичны, но если на каком-нибудь из них происходит задержка, застревает все.

В министерстве обороны Литвы заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. В ведомстве говорят, что цепочка уже сокращается, чему способствует постановление правительства, принятое на этой неделе.

"Оно предполагает, что если государственное имущество приобретено для нужд другого государства за счет средств, выделенных правительством, то правительство не должно повторно обсуждать этот вопрос... Теперь мы начнем передавать имущество в Украину в соответствии с этими измененными процедурами", - говорится в сообщении министерства.