ВОЙНА В Украине На Львовщине раскрыли масштабную схему ввоза иномарок под видом помощи для ВСУ

2024-11-06 13:34

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что фигуранты завозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ. С начала 2024 года так в Украину попало более 500 автомобилей.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Телеграмм-каналах, социальных сетях Instagram и Фейсбук. Другую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи.

Примечательно, что в ходе досудебного расследования детективы БЭБ осуществили три контрольные закупки автомобилей. Правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов

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На Львовщине раскрыли масштабную схему ввоза иномарок под видом помощи для ВСУ 2024-11-06 13:34
В Пентагоне сказали, изменится ли ситуация на Курщине из-за солдат КНДР 2024-11-05 22:15