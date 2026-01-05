Політика Дональд Трамп заявив, що не вірить у російські фейки про начебто атаку безпілотників

2026-01-05 13:35

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у російські заяви про начебто атаку безпілотників по резиденції російського диктатора. Про це Трамп сказав журналістам на борту свого літака дорогою з Флориди до Вашингтона, передає Reuters.

"Я не вірю, що такий удар мав місце, – сказав він. – Щось відбувалося неподалік, але воно не мало до цього жодного стосунку", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, 29 грудня росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Україна назвала це "черговою брехнею" рф.

Також видання The Wall Street Journal із посиланням на чиновника, ознайомленого з даними Національної безпеки США та ЦРУ, писало, що Україна не атакувала ані російського правителя, ані одну з його резиденцій під час нещодавнього удару БПЛА.