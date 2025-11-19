ВІЙНА В Україні Ракетно-дронова атака на Тернопіль: Кількість загиблих та поранених зросла

2025-11-19 14:45

Кількість загиблих у Тернополі через російську ракетно-дронову атаку зросла до 20, поранених – до 66, серед яких 16 дітей. Про це повідомила ДСНС у середу, 19 листопада.

"19 людей загинули внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб", – йдеться у повідомленні.

Трохи пізніше відомство додало, що загиблих уже 20, серед яких двоє дітей.

Вказано, що через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди, виникли масштабні пожежі.

Ліквідація наслідків триває. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ Дельта, кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни запустили по Україні 48 ракет і 476 безпілотників. Ворог переважно атакував енергетичну інфраструктуру. Більшість ворожих цілей було знищено.

