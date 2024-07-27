ВОЙНА В Украине Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что "ничего с ней не делал"

2024-07-27 08:30

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал языковед Ирину Фарион, а к российскому лидеру Владимиру Путину относится негативно.

Источник: "Суспільне.Львів" со ссылкой на ответы журналистам Вячеслава Зинченко в зале суда

Прямая речь: "Я ничего не делал, и с Фарионом я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю – это не я".

Детали: Также подозреваемого спросили, как он относится к неонацистам: "Ну очень много разных, я не готов комментировать, как я к неонацистским группам отношусь", – заявил парень.

Кроме того, по данным "Суспільного", юноша рассказал, что негативно относится к Путину и его режиму и "ничего общего с ним мать не хочет и не имел никогда".

Также Зинченко рассказал, что проходил курсы и является дипломированным оператором БПЛА.

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