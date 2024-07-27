Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что "ничего с ней не делал"
2024-07-27 08:30
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал языковед Ирину Фарион, а к российскому лидеру Владимиру Путину относится негативно.
Источник: "Суспільне.Львів" со ссылкой на ответы журналистам Вячеслава Зинченко в зале суда
Прямая речь: "Я ничего не делал, и с Фарионом я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю – это не я".
Детали: Также подозреваемого спросили, как он относится к неонацистам: "Ну очень много разных, я не готов комментировать, как я к неонацистским группам отношусь", – заявил парень.
Кроме того, по данным "Суспільного", юноша рассказал, что негативно относится к Путину и его режиму и "ничего общего с ним мать не хочет и не имел никогда".
Также Зинченко рассказал, что проходил курсы и является дипломированным оператором БПЛА.
Что предшествовало:
- 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове по поводу расследования дела об убийстве Фарион.
- Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.
- Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
- 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.