Жизнь Убийство Ирины Фарион: суд одобрил предоставление подозреваемому дополнительной защиты

2025-01-14 13:35

Суд Шевченковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство адвокатов Вячеслава Зинченко о предоставлении ему дополнительной защиты при конвоировании в суд и из суда. Об этом стало известно во время первого заседания суда по существу по делу об убийстве Ирины Фарион.

Адвокаты Зинченко попросили о дополнительной защите из-за появления в соцсетях угроз убить их клиента во время входа или выхода из зала суда.

Также председательствующий судья Петр Невойт объявил о перерыве в заседании на месяц - до 13 февраля текущего года. Он объяснил это загруженностью членов коллегии судей.

Напомним, вечером 19 июля Ирина Фарион была убита из огнестрельного оружия во Львове. А 25 июля российская неонацистская группировка NS/WP взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Через несколько дней правоохранители задержали в Днепре подозреваемого в убийстве Фарион. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 18-летний задержанный является местным жителем.

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