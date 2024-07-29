ВОЙНА В Украине Экономическое бронирование от мобилизации: что ждет штатных работников и ФЛП

2024-07-29 20:04

Экономическое бронирование от мобилизации обсуждается с начала 2024 года. Когда его примут и какой вариант действительно спасет страну и оставит критически важных работников на местах во время войны.

В Раде продолжают разрабатывать изменения в механизм бронирования работников. В законопроекте об экономическом бронировании может появиться категория "экономической мобилизации". По словам нардепа Дмитрия Наталухи, это позволит предприятиям бронировать сотрудников, предоставляя бесплатные услуги военнослужащим. Он также рассказал, что принятие закона об экономическом бронировании является критическим для Украины во время военного положения.

Фокус спросил экспертов, что именно экономическое бронирование будет означать для украинцев.

Четыре варианта законопроектов об экономическом бронировании работников: что предлагают депутаты

Первый законопроект (№11331), который предусматривает возможность такого бронирования, подал председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха. Он предлагает бронирование работников при уплате работодателем повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц.

Другие два документа, которые тоже созданы при участии Дмитрия Наталухи, — проект №11331-1 и №11331-2 — тоже с июня 2024 года находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

В проекте №11331-1 за критерий бронирования взят размер зарплаты не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года. Сейчас он — 3 028 грн, то есть минимальный зарплатный порог для брони будет составлять 36 336 грн в месяц.

А законопроект №11331-2 сочетает в себе возможности бронирования как по критерию зарплаты бронируемого работника в более 36 тыс. грн, так и повышенного военного сбора в более 20 тыс. грн, которые могут платить зарегистрированные не позднее чем за 6 месяцев до вступления в силу закона ФЛП . Также речь идет и о доходе физических лиц. Он должен быть не меньше трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (то есть более 61 200 грн).

28 июня Верховная Рада зарегистрировала и законопроект №11332-2, предусматривающий экономическое бронирование для ФЛП. Основными положениями проекта, в частности, является уплата предприятием ежемесячного сбора за каждого забронированного военнообязанного работника по 20 400 грн, подтверждение хозяйственной деятельности в течение предыдущего годового отчета. При этом условиями также являются длительная деятельность ФЛП (начало до 2024 года), доход — не менее трехкратного сбора за бронирование (61 200 грн). Если ФЛП отвечает двум последним требованиям, он может бронировать как себя, так и своих сотрудников.

Дискуссионный вопрос: зачем давать отсрочку от мобилизации за деньги

С начала 2024 года тема экономического бронирования обсуждается как в Раде, так и экспертных кругах экономистов, бизнесменов и политиков.

Критики говорят, что это легализует "откуп" от мобилизации, а воевать будут "бедные".

Экономисты считают, что только с помощью экономического бронирования страна сможет обеспечить объем мобилизации во время войны. А в бизнес-кругах на фоне катастрофической нехватки кадров (по разным оценкам, до трети от довоенного количества трудоспособных) из-за мобилизации и выезда работников за границу, идею экономического бронирования преимущественно поддерживают.

Как рассказал Фокусу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Украина финансирует свои оборонные расходы исключительно из собственного бюджета.

Сегодня, даже без учета потребностей мобилизации, нам не хватает 5 млрд долларов в бюджете. Потребности новой мобилизации будут синонимом потребности в дополнительных деньгах

"Сегодня, даже без учета потребностей мобилизации, нам не хватает 5 млрд долларов в бюджете. Потребности новой мобилизации будут синонимом потребности в дополнительных деньгах… Сейчас у нас волонтерское движение берет на себя те функции, которые государство должно выполнять за наши с вами налоги. Сейчас все собирают донаты на конкретные подразделения, дроны, машины и тому подобное. Почему? Потому что государство не обеспечивает", — говорит Пендзин.

По расчетам автора всех трех законопроектов об экономическом бронировании Дмитрия Наталухи, нововведение может принести в бюджет от 200 до 320 млрд грн. Именно эти средства должны пойти на финансирование обороны и, в частности, обеспечить дополнительную мобилизацию.

Бронирование штатных работников, ФЛП и неплательщиков налогов: как и кому будут предоставлять отсрочку от призыва

Экономические эксперты имеют разные мнения относительно пользы от экономического бронирования, однако в основном соглашаются, что внесение определенной суммы предприятием за стратегически важного работника является более приемлемым вариантом экономического бронирования в Украине во время войны.

"Предложено несколько вариантов: бронирование, когда за наемного работника вносят ежемесячную фиксированную сумму (22 тыс. грн), поэтому такой работник автоматически считается забронированным; когда в случае зарплаты от 36 тыс. грн, или ФЛП с соответствующими доходами тоже может претендовать на бронирование. Я лично считаю, что более разумный вариант — внесение определенной суммы за работника. Здесь речь идет именно о том, что этот работник очень много значит для данного предприятия и от него действительно критически зависит работа этого предприятия. Это дополнительные деньги в бюджет, потому что эта сумма уплачивается дополнительно к тем налогам, которые предусмотрены с зарплаты", — рассказал Фокусу старший экономист CASE Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский.

Что касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), за них тоже будут вносить дополнительные деньги за бронирование. Пока законодательство Украины не предусматривает бронирование ФЛП, о чем Фокус писал недавно подробно.

Экономическое бронирование поможет вывести наружу теневой бизнес, доля которого в Украине составляет 40%

А вот модель бронирования лиц с высокими зарплатами эксперт критикует.

"Очевидно, что этот вариант будет стимулировать детенизацию зарплат. Также на самом деле мы не знаем, будут ли забронированы ценные работники. Но если это просто высокооплачиваемый работник, некритичный для предприятия, то такая модель бронирования не будет спасать экономику Украины так же, как и в первом варианте", — отметил Дубровский.

Между тем, по мнению Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в контексте предложения бронировать в зависимости от уровня дохода работника стоит упомянуть положение ст. 24 Конституции Украины, которое предусматривает, что "не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам". "Гарантированное Конституцией Украины равенство всех людей в их правах и свободах означает потребность в обеспечении им равных юридических возможностей как материального, так и процессуального характера для реализации одинаковых по содержанию и объему прав и свобод. С учетом предложенного механизма бронирования подобные имущественные ограничения вполне можно считать как создание определенных привилегий именно по имущественному состоянию определенного лица (забронированного) и его работодателя. Понятно, что для целей экономики будет выгодно ввести такой режим бронирования, ведь это поспособствует дополнительным поступлениям в бюджет, однако это не означает, что экономическая целесообразность может посягать на основополагающие принципы равенства всех лиц перед законом", — отметил в комментарии Фокусу Александр Камша.

Выведет ли экономическое бронирование из тени неплательщиков налогов

По мнению Олега Пендзина, экономическое бронирование поможет вывести наружу теневой бизнес, доля которого в Украине составляет 40%.

"Не может сегодня гражданское общество перебирать на себя функцию государства. Если оно это делает, это прямой признак того, что государство не выполняет возложенных на него функций. А не выполняет оно их потому, что не имеет денег. А почему нет денег? А потому, что у нас 60% украинской экономики работает легально, а 40% — той, что работает нелегально. Каждый год теневой сектор у нас не платит в госбюджет 700-800 млрд грн. Это то, чего не хватает на сегодня безопасности и обороне. И вместо того, чтобы искать возможности, в том числе и с помощью экономического бронирования, усилить работу легального бизнеса, мы ищем, каким образом обложить дополнительными налогами физических лиц", — считает Пендзин.

Главная цель экономического бронирования в том, чтобы при сокращениях количества работающих не задеть тех критически важных работников, на которых держится бизнес

С ним соглашается Владимир Дубровский, однако не берется предвидеть масштабы вывода наружу теневого бизнеса в результате принятия проекта об экономическом бронировании.

"Обычно ключевые работники, от которых зависит работа предприятия, и так трудоустроены. Официальное оформление нужно работодателю для того, чтобы он мог контролировать своих сотрудников, чтобы они несли ответственность, в частности, материальную. А для того, чтобы закрепить такого ценного работника, стоит возместить деньги на налоги. Я не думаю, что будет большой эффект именно по выводу из тени, но главная цель не в этом, а в том, чтобы при сокращениях количества работающих не задеть тех критически важных работников, на которых держится бизнес, а это можно сделать только через такой механизм. А если речь идет о ФЛП, то там еще труднее. Сам себя подаешь на бронирование, поэтому считаешь, что являешься критическим для своего бизнеса, но является ли твой бизнес критически важным для страны, это уже вопрос", — пояснил эксперт.