Экономика С начала года в Украине прекратили свою деятельность 119 895 физлиц-предпринимателей

2025-05-10 08:28

В Украине в январе-апреле 2025 года открылось 81 928 физических лиц-предпринимателей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время прекратили свою деятельность 119 895 предпринимателей - на 44% больше, чем в прошлом году, сообщает платформа Опендатабот.

В целом в этом году закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была иной: за тот же период наоборот открылось на 7166 ФЛП больше, чем закрылось.

Четверть всех новых бизнесов занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7129 ФЛП выбрали IT и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля - 6216 новых предпринимателей.

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин составила лишь 39%.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, всплеск закрытий ФЛП в начале года связан с закрытием неработающих бизнесов, которым с 1 января восстановили обязанность уплаты ЕСВ.

"Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, так как для них восстановились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен военный сбор от минимальной зарплаты на 2025 год - это 800 гривен в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет", - пояснил он.

В то же время, по данным нардепа, начиная с марта 2025 года, количество открытых ФЛП больше тех, что закрылись.

В первую неделю мая зафиксировано наибольшее количество открытий ФЛП за этот год: 7014.

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