Жизнь До 11 тысяч: где и на сколько штрафуют водителей за "неправильную" обувь

2024-07-29 18:26

Водителей могут наказать штрафом за "неправильную" обувь.

Об этом пишет "Хвиля".

Садясь за руль водителям нужно не только строго придерживаться правил дорожного движения и быть внимательными за рулем, не отвлекаясь, к примеру, на разговоры по телефону, а и делать все, чтобы руководить авто было удобно и комфортно. Кстати, недавно мы уже писали о том, какое наказание грозит, если водитель разговаривает по телефону во время езды.

Отметим, что в мире автомобилистов появилась новая тема для обсуждения, которая вызывает немало споров и вопросов. Речь идет о "неправильной обуви". Пока что в Украине штрафы за это не предусмотрены и водители могут сами выбирать, в чем ездить. Однако этого же нельзя сказать о Великобритании и Испании – там за езду в тапках или шлепанцах можно угодить на штраф.

Дело в том, что садясь за управление авто не мало важно выбирать для этого удобную обувь. На улице сейчас жара и многие предпочитают шлепанцы или тапки, однако это не всегда безопасно, ведь они могут попросту соскользнуть с ноги и заклинить под педелями. В следствии это может стать даже причиной ДТП.

Обратим внимание, что в Великобритании само вождение в тапках или шлепанцах противозаконным не является. Однако, например, их соскальзывание с ног может помешать безопасному вождению. Тогда водитель будет отвечать за неосторожное поведение за рулем, за что грозит штраф в размере 100 фунтов и 3 штрафных пунктов.

Тем временем, в Испании правила дорожного движения предусматривают серьезное наказание за управление автомобилем в неподходящей обуви. Особенно строго относятся к вождению в шлепанцах. Если сотрудник полиции заметит водителя, который садится за руль и начинает движение в тапочках, он имеет право и обязанность выписать штраф. Сумма штрафа в таком случае составляет 250 евро, что в пересчете на украинскую валюту примерно равно 11 тысячам гривен.

Поэтому, несмотря на жаркую погоду, лучше не рисковать и садиться за руль в комфортной и удобной обуви.