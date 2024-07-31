ВОЙНА В Украине Стали известны детали ночной атаки дронов на Киевщину - тревога продолжалась более семи часов

2024-07-31 12:28

Минувшей ночью рашисты атаковали Киевскую область ударными дронами, тревога продолжалась более семи часов. Об этом сообщил глава КОВА Руслан Кравченко в Facebook.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Пострадавших среди населения нет.

"По состоянию на данное время уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, крыши, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар", - написал Кравченко.

Падения большинства обломков беспилотников фиксируются вне населенных пунктов.

Напомним, ночью войска России совершили одну из самых массированных атак ударными БпЛА за все время войны. Главной целью россиян стал Киев. В небе над столицей и на подступах силы ПВО сбили более 40 вражеских беспилотников.

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Стали известны детали ночной атаки дронов на Киевщину - тревога продолжалась более семи часов 2024-07-31 12:28