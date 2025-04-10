ВОЙНА В Украине За ночь силы ПВО Украины сбили 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов

2025-04-10 11:34

Ночью 10 апреля россия атаковала Украину 145 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО ликвидировали 85 дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

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