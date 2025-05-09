ВОЙНА В Украине Литва готовит запуск производства морских дронов по схеме: один для себя - один для Украины

2025-05-09 16:44

Литва рассматривает запуск производства морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины. Об этом заявила глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалене, передает Милитарный.

По ее словам, Минобороны Литвы заинтересовалось украинскими ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением.

"Magura, на мой взгляд, - это отличный военный продукт", - отметила она.

Глава Министерства обороны Литвы добавила, что для этого рассматривается запуск в Литве совместного производства отдельных видов вооружения, используя принцип "1+1". Этот принцип предусматривает, что Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину изготовленного оружия.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", - пояснила она.

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