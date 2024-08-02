Мир Стала известна реальная причина июльского авиаудара Израиля по Сектору Газа

2024-08-02 14:35

В результате израильского авиаудара на юге Сектора Газа в июле был убит командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что последние разведданные, полученные ЦАХАЛом за последние несколько часов, подтвердили его смерть.

По данным израильских военных, удар был нанесен 13 июля по комплексу, принадлежащему Рафаа Саламеху, командиру бригады ХАМАС в Хан-Юнисе. Гибель Саламеха подтвердили военные на следующий день, но ЦАХАЛ поначалу не располагал окончательной информацией о Дейфе.

Как заявили в ЦАХАЛ, разведданные о присутствии Дейфа в комплексе Саламеха были очень точными, оба находились в здании, по которому было выпущено несколько тяжелых боеприпасов.

Израильские истребители патрулировали территорию комплекса в течение полудня, начиная с первых признаков присутствия Дейфа. На момент удара над территорией постоянно находились два истребителя. Как только информацию о пребывании Дейфа в лагере подтвердили, истребители получили приказ нанести удар, выполненный в течение нескольких минут.

58-летний Дейф, командовавший бригадами Изз аль-Дин аль-Кассам на протяжении более двух десятилетий, долгое время был одним из самых разыскиваемых террористов, которых искал Израиль. Он был организатором нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда погибли примерно 1200 человек и еще примерно 251 был вывезен в Газу в качестве заложников.