Світ В Берліні затримали групу підозрюваних у причетності до ХАМАС та підготовці терористичних атак

2025-10-03 12:29

Німецькі правоохоронці затримали в Берліні трьох чоловіків, котрих підозрюють у підготовці атак на ізраїльські або єврейські установи в країні. Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини, передає DW.

Затриманим інкримінують членство в іноземній терористичній організації, а саме в палестинському ісламістському угрупованні ХАМАС, а також підготовку до тяжкого насильницького акту. У прокуратурі зокрема назвали їх як Абеда Аль Ґ. (Abed Al G.), Ваеля Ф. М. (Wael F. M.) та Ахмада І. (Ahmad I.).

Згідно з даними правоохоронних органів, вони принаймні з літа 2025 року закуповували вогнепальну зброю та боєприпаси, котрі призначалися для вчинення нападів на ізраїльські або єврейські установи у Німеччині. Під час обшуків виявили зброю, зокрема автомат АК-47 та кілька пістолетів, а також значну кількість боєприпасів.

Затриманим від 30 до 40 років. Двоє з них є громадянами Німеччини, а третій народився в Лівані. Обшуки у справі також відбулися у Лейпцигу і Обергаузені у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Своєю чергою, ХАМАС заперечує зв'язки із затриманими. Угруповання назвало звинувачення "необґрунтованими" та заявило, що його боротьба "обмежується протистоянням ізраїльській окупації в Палестині".

