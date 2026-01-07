Політика Трамп пригрозив ХАМАС - вимгає від бойовиків негайного роззброєння

Президент США Дональд Трамп плекає надію "дуже швидко" перейти до другого етапу мирного плану для сектору Гази. Водночас він стверджує, що ХАМАС "поплатиться", якщо не роззброїться найближчим часом. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді, повідомляє BBC.

Американський лідер стверджує, що Ізраїль "на 100% виконав план", попри продовження військових дій у Газі.

Він також заявив, що його країна може підтримати черговий масштабний удар по Ірану, якщо той відновить програму створення балістичних ракет або ядерної зброї.

Представники ХАМАС раніше заявляли, що повне роззброєння має відбуватися паралельно з прогресом у створенні незалежної Палестинської держави.

Трамп на запитання про те, чи не турбує його те, що Ізраїль не рухається досить швидко до другого етапу плану, відповів, що той "виконує план".

"Мене не турбує те, що робить Ізраїль, мене турбує те, що роблять або, можливо, не роблять інші", - заявив хазяїн Білого дому.

Нетаньягу своєю чергою заявив, що Ізраїль зацікавлений у забезпеченні мирного кордону з Сирією.

Трамп на тлі цієї заяви висловив надію, що Ізраїль буде підтримувати добрі стосунки з президентом Ахмедом аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

