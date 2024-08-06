Политика Камала Харрис отказалась от предложения Трампа провести дебаты на телеканале Fox News

2024-08-06 12:27

Кандидат в президенты США Камала Харрис не согласилась с предложением своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа проводить дебаты на телеканале Fox News 4 сентября. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на предвыборный штаб Харрис.

Там заявили, что будут придерживаться первоначального плана проведения дебатов на ABC News.

Также, как сообщает телеканал, в штабе Харрис заявили, что "Дональд Трамп убегает напуганный", надеясь, что Fox News "спасет его" от его дебатов, о которых уже договорено с ABC News.

"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в лучшее время", - сказал Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Харрис.

Кроме этого, в штабе Харрис подчеркнули, что они "открыты для обсуждения проведения дальнейших дебатов, но только после того, как состоятся те, на которые оба кандидата уже согласились.

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