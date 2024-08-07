Движение вглубь государства-агрессора продолжается.
В направлении Курской области фиксируют продвижение колонны украинской техники, на которой изображен новый тактический знак – треугольник. Войска, вероятно, приближаются к Курской АЭС.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Между тем местные жители и российские Z-пропагандисты фиксируют и сообщают об углублении операции и приближении освободительных войск к Курской АЭС. Быть добру!", — пишет он.
Напомним, российские "военные коры" заявляют, что якобы ВСУ по состоянию на утро 7 августа "зашли" в 11 населенных пунктов Курской области. Ширина фронта составляет 10–11 км.