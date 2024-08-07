ВОЙНА В Украине Операция продолжается: Z-пропагандисты заявляют о приближении освободительных войск к Курской АЭС

2024-08-07 16:05

Движение вглубь государства-агрессора продолжается.

В направлении Курской области фиксируют продвижение колонны украинской техники, на которой изображен новый тактический знак – треугольник. Войска, вероятно, приближаются к Курской АЭС.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Между тем местные жители и российские Z-пропагандисты фиксируют и сообщают об углублении операции и приближении освободительных войск к Курской АЭС. Быть добру!", — пишет он.

Напомним, российские "военные коры" заявляют, что якобы ВСУ по состоянию на утро 7 августа "зашли" в 11 населенных пунктов Курской области. Ширина фронта составляет 10–11 км.