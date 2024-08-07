ВОЙНА В Украине На Курской АЭС подготовили "Панцири" и забрали мужчин: охрана — только женщины, — СМИ

2024-08-07 16:48

Руководство станции не имеет никакого плана на случай прихода украинских войск, а сотрудники волнуются из-за отсутствия укрытий.

На Курской атомной электростанции остались только женщины-охранники. Зато все росгвардейцы-мужчины исчезли, но ЗРК "Панцирь" переехали ближе к станции. Об этом сообщают в российском проекте "Важные истории" со ссылкой на анонимного сотрудника станции.

По словам источника, руководство станции не имеет никакого плана на случай нападения. Сотрудников не инструктировали относительно дальнейших действий, а укрытий, где можно спрятаться, на территории АЭС нет. Ранее руководство советовало прятаться в случае опасности, но не указывало, куда именно.

"Убежищ нет, куда деваться?" — спрашивает сотрудник АЭС, добавляя, что персонал не получил никаких инструкций на случай атаки. "Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска. Атаки беспилотников — нереально, мы работаем практически в бункере, у нас метровые стены, и за два года войны ни одна ракета не ударила сюда", — сообщил сотрудник АЭС.

После ночного налета украинских дронов на станцию зенитные установки "Панцирь" были перемещены ближе к АЭС. Сотрудников-мужчин, вероятно, отправили туда или на другие задания. На станции — одни женщины.

"Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда", — рассказал сотрудник Курской АЭС.

После ночных атак сигналы о ракетной опасности вокруг АЭС почти не прекращаются, но работники не получили никаких конкретных инструкций. Сотрудники не знают, куда прятаться в случае опасности, и чувствуют себя незащищенными. Руководство Курской АЭС не планирует проводить эвакуацию.

Кроме этого, на АЭС начались увольнения не из-за атак, а из-за финансовых проблем концерна. Два блока станции остановили, а зарплаты с августа сократили на 20%. Сотрудники опасаются, что это не предел сокращений, ведь финансирование идет на Запорожскую АЭС, которая пока не производит энергии.

Издание пишет, что украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области продвинулись на 15 км вглубь страны. По информации военкоров, украинские силы могут приблизиться к Курской АЭС, чтобы усилить напряжение для российского командования. Сейчас украинские бойцы находятся примерно в 76 км от станции. Город Курчатов, где расположена АЭС, ночью был атакован беспилотниками.

Напомним, что 6 августа появились сообщения, что во время боев в Курской области РФ ВСУ захватили российских военных, которые должны были предотвратить прорыв на этом участке, а также уничтожили несколько танков с вертолетом.

Российские провоенные блогеры утверждают, что за сутки Силы обороны Украины продвинулись на 15 км.