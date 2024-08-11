Политика МАГАТЭ отреагировало на ситуацию возле Курской АЭС

2024-08-11 10:30

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) серьезно обеспокоено из-за ситуации вокруг Курской атомной электростанции в России.

На официальном сайте организации опубликовано заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В своем обращении он призвал все стороны проявить "максимальную сдержанность" для предотвращения ядерной аварии, которая потенциально может привести к серьезным радиологическим последствиям.

По данным МАГАТЭ, в районе Курской АЭС наблюдается значительная военная активность. Агентство внимательно следит за развитием событий, учитывая, что на станции расположены шесть энергоблоков. Они включают два типа реакторов: РБМК-1000 (два из которых остановлены из-за истечения срока эксплуатации), а также ВВЭР-510 (два реактора еще достраиваются).

"В связи с сообщениями о значительной военной деятельности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта", - заявил Гросси.

Кроме того, он подчеркнул, что есть "пять конкретных принципов", которые помогут обеспечить ядерную безопасность. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что эти они установлены для Запорожской АЭС и "в равной степени применимы в этой ситуации". В частости он напомнил об императиве обеспечения физической целостности атомной электростанции.

"Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС", - считает Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что находится в личном контакте с соответствующими органами власти обеих стран и будет продолжать следить за ситуацией. Он также обязался информировать международное сообщество о любых дальнейших событиях по мере необходимости.

Напомним, 9 августа Курчатов, где расположена Курская АЭС, и пять районов Курской области остались без света из-за удара БПЛА.