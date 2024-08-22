Политика Обозленный путин пожаловался на "атаку ВСУ" на Курскую АЭС

2024-08-22 16:05



Он заявил, что теперь на станцию приедут представители МАГАТЭ.

Кремлевский правитель Путин заявил, что украинская армия якобы пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию.

В ходе совещания по ситуации в приграничных регионах он сказал, что в ночь на 22 августа Украина пыталась наносить удары по АЭС. Москва уже сообщила об этом Международному агентству по атомной энергии, они должны прислать на станцию своих представителей.

"Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что это будет сделано", - сказал он.

При этом исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, что станция работает в штатном режиме, "ситуация на контроле".

Курская АЕС

Как известно, российские пропагандисты неоднократно обвиняли Украину в якобы подготовке к различным катастрофам и использованию "грязных бомб".

6 августа украинская армия начала наступление на территории Курской области. Вскоре россияне начали заявлять, что Украина якобы готовит удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям.