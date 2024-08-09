Курчатов, где расположена Курская АЭС, остался без света

2024-08-09 23:46

В российском городе Курчатов, в котором расположена Курская атомная электростанция, полностью отсутствует электроснабжение вечером 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар", - заявил он.

Кроме Курчатова, света нет также в части Курчатовского, Жовтневого, Великосолдатского, Обоянского, Беловского районов Курской области.

Бои в Курской области

В Курской области РФ уже четвертый день идут бои. Россияне утверждают, что украинские войска якобы совершили "прорыв" границы и взяли под контроль ряд населенных пунктов.

Украинские официальные лица и военное командование пока не комментировали происходящее в Курской области и не подтверждали свою причастность.

Кроме того, российские пропагандисты распространяют слухи, что украинские войска якобы хотят захватить Курскую АЭС, которая находится в городе Курчатов Курской области. Однако Украине нет смысла брать под свой контроль станцию.