ВОЙНА В Украине КАРТА РосСМИ: ВСУ захватили газоизмерительную станцию ​​Суджа на Курщине

2024-08-07 18:26

 

Одни z-паблики пишут, что город уже находится под контролем ВСУ. Другие - что находится "в оперативном окружении". Официальных комментариев нет.

Российские Z-телеграм-каналы и СМИ сообщают, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию ​​Суджа в Курской области, но официального подтверждения этой информации нет ни со стороны ВСУ, ни со стороны российских властей, пишет российский независимый ТГ-канал Аstra.

"Через Суджу идет транзит газа из России в Евросоюз. На станцию ​​приходится около половины российского экспорта газа в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по отношению к самой Судже информация противоречивая.

"Одни z-паблики пишут, что город уже под контролем ВСУ. Другие - что находятся "в оперативном окружении". Официальных комментариев нет. Еще один z-блогер Владислав Поздняков опубликовал карту территории, захваченной украинскими войсками. На ней видно по меньшей мере 11 населенных пунктов Курской области, "перешедших под контроль ВСУ". Подтверждения этой информации также нет", - пишет Аstra.

 Напомним, накануне россияне заявили о попытке Вооруженных сил Украины прорвать границу в Курской области. В российских соцсетях о "прорыве на границе" Курщины писали как о свершившемся факте. Провластные паблики также сообщают о боях на границе и атаках БПЛА и артиллерии. Также очевидцы запечатлели на видео, как над регионом летают Су-25, а посреди дороги горит бензовоз. Представители ГУР подробно не комментируют ситуацию, но уверяют, что это "никоим образом не касается РДК". Впоследствии минобороны РФ заявило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск. Там также отметили, что украинские войска в количестве до 300 человек с применением 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области.

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