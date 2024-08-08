"Из этого региона рф атакует украинцев": в Белом доме прокомментировали события в Курской области



США не знали об операции в Курской области заранее, однако Администрация обратится в Украину, чтобы узнать ее детали и цели.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Спикер не стал комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие. В то же время она напомнила, что политика США по запрету ударов за границей между Украиной и РФ остается неизменной.

Жан Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.

"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области - ред.) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", - напомнила представитель Белого дома.

Она отметила, что пока Украина защищается против российской агрессии, США будут продолжать ее поддерживать.

"Мы будем продолжать это делать. А они будут предпринимать действия в рамках здравого смысла, чтобы оградить себя от этих атак", - отметила чиновник.

Бои в Курской области

В Курской области РФ с начала текущей недели происходят боевые столкновения российских военных с, как утверждают россияне, украинской армией, якобы прорвавшей границу. Пока украинская сторона официально не подтвердила участие войск в событиях.