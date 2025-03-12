ВОЙНА В Украине Исландия дополнительно выделила 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

2025-03-12 10:29

Правительство Исландии дополнительно внесло в Фонд поддержки энергетики Украины еще более 2 млн евро. Об этом сообщает Минэнергетики Украины. 

Средства будут распределяться на ключевые потребности украинского энергосектора.

 

Общий вклад страны в фонд вырос более чем на 5,6 миллиона евро. 

Напомним, в течение 2023-2024 годов страна осуществила четыре транша взносов в Фонд поддержки энергетики. Денежные средства были направлены на закупку оборудования для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

 

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