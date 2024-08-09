Политика Украина напомнила Мексике о необходимости арестовать российского диктатора

2024-08-09 11:32

Украина просит Мексику арестовать российского диктатора птн в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает посольство Украины в Мексике.

Украинские дипломаты выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что "владимир путин является военным преступником", на которого есть ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей на россию, изданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.

"Между тем, мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", - говорится в письме.

Напомним, ранее Мексика пригласила бункерного на инаугурацию новоизбранного президента страны.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Мексику призвали арестовать путина, если он приедет на инаугурацию

2024-08-08 16:05

Російський наркобарон «Мексиканець» підминає під себе «ринок» шахрайських кол-центрів

2023-08-31 17:43

Власти Австрии подтвердили, что немедленно арестуют путина в случае его визита

2023-04-12 11:21

Киев призвал Мексику отказаться от нейтралитета и поддержать Украину

2023-03-01 15:38

Еще новости в разделе "Политика"

Украина напомнила Мексике о необходимости арестовать российского диктатора

2024-08-09 11:32

Белый дом отреагировал на боевые действия в Курской народной республике

2024-08-09 08:26

В ЕС прокомментировали события в Курской области: Украина имеет право защищаться

2024-08-08 22:15

"Из этого региона рф атакует украинцев": в Белом доме прокомментировали события в Курской области

2024-08-08 20:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина напомнила Мексике о необходимости арестовать российского диктатора 2024-08-09 11:32
Белый дом отреагировал на боевые действия в Курской народной республике 2024-08-09 08:26
В ЕС прокомментировали события в Курской области: Украина имеет право защищаться 2024-08-08 22:15
"Из этого региона рф атакует украинцев": в Белом доме прокомментировали события в Курской области 2024-08-08 20:48