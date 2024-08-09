Политика Украина напомнила Мексике о необходимости арестовать российского диктатора

2024-08-09 11:32

Украина просит Мексику арестовать российского диктатора птн в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает посольство Украины в Мексике.

Украинские дипломаты выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что "владимир путин является военным преступником", на которого есть ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей на россию, изданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.

"Между тем, мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", - говорится в письме.

Напомним, ранее Мексика пригласила бункерного на инаугурацию новоизбранного президента страны.