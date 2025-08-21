Світ Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.

За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.

Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.

"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - зазначила Ноем.

Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.

Як відомо, усекторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев’яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300. Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.