Світ Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.

За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.

Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.

"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - зазначила Ноем.

Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.

Як відомо, усекторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев’яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300. Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

МЗС жорстко відповіло на заяву прем’єра Словаччини Фіцо, який порівняв Україну з "травою"

2025-08-11 13:32

Лідери Таїланду та Камбоджі після дзвінків Трампа одразу домовилися про повне припинення бойових дій

2025-07-29 13:35

Мирна угода стосовно сектора Гази може бути досягнута найближчими днями - Ізраїль погодився піти на поступки

2025-07-19 09:32

Еще новости в разделе "Світ"

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30

Китайська влада активізувала тиск на великий бізнес - вимагає декларувати усі прибутки від закордонних операцій

2025-08-20 16:47

Заради покращення якості повітря весь громадський транспорт у Женеві зробили безкоштовним

2025-08-16 08:28

Через масштабні лісові пожежі в Туреччині тимчасово закрили протоку Дарданели

2025-08-13 12:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти 2025-08-21 12:30
Китайська влада активізувала тиск на великий бізнес - вимагає декларувати усі прибутки від закордонних операцій 2025-08-20 16:47
Заради покращення якості повітря весь громадський транспорт у Женеві зробили безкоштовним 2025-08-16 08:28
Через масштабні лісові пожежі в Туреччині тимчасово закрили протоку Дарданели 2025-08-13 12:30