Политика Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США

2024-12-11 09:35

Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

"Мы субсидируем Канаду на сумму свыше 100 млрд долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", - сказал он.

В настоящее время между этими тремя странами действует почти беспошлинный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой, подписанным Трампом во время его первого срока пребывания на посту президента.