Политика Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США

2024-12-11 09:35

Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

"Мы субсидируем Канаду на сумму свыше 100 млрд долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", - сказал он.

В настоящее время между этими тремя странами действует почти беспошлинный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой, подписанным Трампом во время его первого срока пребывания на посту президента.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Трампа рассматривают несколько сценариев прекращения войны в Украине

2024-12-07 12:26

Трамп хочет назначить новым главой NASA миллиардера и космического туриста

2024-12-06 14:35

До вступления Трампа в должность Украина успеет получить от США 61 млрд долларов

2024-12-05 08:26

Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

2024-12-02 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США

2024-12-11 09:35

В Намибии избрана первая женщина президент

2024-12-10 15:33

Израиль укрепляет ПВО Кипра

2024-12-10 12:27

Президенту Кореи сообщили о подозрении в госизмене и злоупотреблении властью

2024-12-10 10:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США 2024-12-11 09:35
В Намибии избрана первая женщина президент 2024-12-10 15:33
Израиль укрепляет ПВО Кипра 2024-12-10 12:27
Президенту Кореи сообщили о подозрении в госизмене и злоупотреблении властью 2024-12-10 10:26