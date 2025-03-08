Мир Ди Вэнс рассказал о планах Трампа закончить строительство мегастены на границе с Мексикой

2025-03-08 10:31

Президент США Дональд Трамп планирует закончить строительство стены на границе между США и Мексикой до конца своего президентского срока - до 2029 года, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Думаю, президент надеется, что до конца срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, самой пограничной стене", - сказал он на пресс-конференции на американско-мексиканской границе.

Вэнс рассказал, что при строительстве администрация Трампа также рассматривает применение различных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта.

"Например, камеры с ИИ могут установить для распознавания приближающегося к границе человека", - пояснил Венс.

В январе 2017 года во время первого срока Трампа он подписал указ об охране государственной границы, согласно которому должно было начаться строительство стены на границе с Мексикой. Тогда было известно о части уже возведенных заградительных сооружений - 1078 км. Однако после прихода к власти Джо Байдена в 2021 году Пентагон перестал финансировать строительство стены с Мексикой.

Длина границы США с Мексикой - 3145 км. Несколько километров является так называемой естественной границей, проходящей по реке Рио-Гранде.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канада прекратила продажу и импорт всего спиртного из США в ответ на новые пошлины Трампа

2025-03-07 08:26

Трамп во время выступления в Конгрессе зачитал письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам

2025-03-05 16:41

Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию

2025-03-05 14:39

Трамп пообещал в течение недели сделать историческое заявление о редкоземельных элементах

2025-03-05 11:28

Еще новости в разделе "Мир"

Ди Вэнс рассказал о планах Трампа закончить строительство мегастены на границе с Мексикой

2025-03-08 10:31

Всех не согласных с политикой Трампа федеральных служащих будут немедленно увольнять

2025-03-07 12:29

Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов

2025-03-07 09:29

Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов

2025-03-04 08:24
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Ди Вэнс рассказал о планах Трампа закончить строительство мегастены на границе с Мексикой 2025-03-08 10:31
Всех не согласных с политикой Трампа федеральных служащих будут немедленно увольнять 2025-03-07 12:29
Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов 2025-03-07 09:29
Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов 2025-03-04 08:24