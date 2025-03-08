Мир Ди Вэнс рассказал о планах Трампа закончить строительство мегастены на границе с Мексикой

2025-03-08 10:31

Президент США Дональд Трамп планирует закончить строительство стены на границе между США и Мексикой до конца своего президентского срока - до 2029 года, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Думаю, президент надеется, что до конца срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, самой пограничной стене", - сказал он на пресс-конференции на американско-мексиканской границе.

Вэнс рассказал, что при строительстве администрация Трампа также рассматривает применение различных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта.

"Например, камеры с ИИ могут установить для распознавания приближающегося к границе человека", - пояснил Венс.

В январе 2017 года во время первого срока Трампа он подписал указ об охране государственной границы, согласно которому должно было начаться строительство стены на границе с Мексикой. Тогда было известно о части уже возведенных заградительных сооружений - 1078 км. Однако после прихода к власти Джо Байдена в 2021 году Пентагон перестал финансировать строительство стены с Мексикой.



Длина границы США с Мексикой - 3145 км. Несколько километров является так называемой естественной границей, проходящей по реке Рио-Гранде.