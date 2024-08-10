ВОЙНА В Украине ВСУ "ослепили" роССийскую армию и застали противника врасплох в Курской области, - Forbes

2024-08-10 09:30



Российские беспилотники, необходимые для идентификации целей и наведения артиллерии, а также FPV, оказались не в состоянии функционировать.

Стремительное украинское наступление в Курской области застало Россию и западных аналитиков врасплох. За несколько дней украинские войска захватили больше территории, чем россияне за несколько месяцев. Успех, похоже, был достигнут благодаря освоению нового стиля ведения войны, пишет Forbes.

Сообщается, что ВСУ вывели из строя российскую сеть разведывательных беспилотников самолетного типа, фактически ослепив командование. Возможно, это было сделано с помощью новых перехватчиков FPV, связанных с радарами ПВО.

Во-вторых, во время временного отключения наблюдения к линии фронта были выдвинуты глушилки ближнего действия. Они были запрограммированы исходя из данных, полученными ранее от разведки радиоэлектронной борьбы.

"Они узнали основные частоты наших пограничных сетей радиосвязи, частоты управления беспилотниками и подготовили мощные глушилки, которые подавили наши коммуникации", - пишет российский блогер, которого цитирует WarTranslated.

Это стало возможным, потому что этот район считался низкоприоритетным и не был оснащен новейшим оборудованием. В Украине война беспилотников против глушилок превратилась в постоянную гонку вооружений, когда на каждый шаг по уклонению от частот помех появляются новые помехи. Похоже, что беспилотники в этом секторе не соответствовали современным стандартам.

В результате российские беспилотники, необходимые для идентификации целей и наведения артиллерии, а также FPV, оказались не в состоянии функционировать. Даже опасные барражирующие боеприпасы Lancet были частично затронуты.

Беспилотники являются основным средством для остановки бронированных атак. По последним данным, на их долю приходится две трети или более уничтоженных танков, а на видеозаписях видно, как целые бронированные десанты выбиваются один за другим в результате последовательных FPV-ударов задолго до того, как они достигают вражеских позиций.

Сконцентрировав достаточное количество средств глушения в Курском секторе, Украина нейтрализовала российские беспилотники, позволив своей бронетехнике пересечь открытую территорию, не будучи уничтоженной.

"Но как они справились с российскими войсками, окопавшимися в глубине оборонительных линий, строившихся в течение двух лет?", - задаются вопросом аналитики.

Блицкриг беспилотников

Украина заполнила небо собственными беспилотниками, "непрекращающимся шквалом высокоточных БПЛА, которые летят целыми стаями".

Аналитик OSINT Рой отмечает, что в последние недели Украина использовала мощные беспилотники-бомбы, чтобы пробить бреши в верхнем покрытии российских окопов и блиндажей. Опытные пилоты FPV могут пролететь через эти отверстия и очистить траншею внизу.

Возможно, важно, что на некоторых видеозаписях показаны новые украинские дроны-пикировщики. Хотя пикирующие бомбардировщики на квадрокоптерах встречались и раньше, эти выглядят как беспилотники самолетного типа с большим радиусом действия и большей полезной нагрузкой. Это явный отголосок оригинальной концепции "Блицкрига", когда пикирующие бомбардировщики оказывали непосредственную поддержку наземным войскам.

После того как окопы были зачищены, новые украинские подразделения штурмовиков быстро выдвигались, чтобы занять и закрепиться на пустых позициях, следуя вплотную за беспилотниками. Затем вперед выдвигались глушилки, и весь процесс повторялся для следующего этапа наступления.

Российские военные комментаторы призвали свои силы "закрыть небо" беспилотными летательными аппаратами VT-40 и остановить "курское вторжение".

Беспилотник VT-40, созданный волонтерской группой "Судоплатов", производится по контракту с Министерством обороны и выпускается в огромных количествах. Но главный недостаток этого беспилотника - производители не спешат обновлять частоты управления, поэтому через некоторое время их легко заглушить. Похоже, именно это и произошло в данном случае.

Россияне хорошо знают об этой уязвимости для радиоэлектронной борьбы и разработали новые полуавтономные FPV-дроны с оптическим наведением. Они позволяют оператору засечь цель на расстоянии и продолжать движение к ней, невзирая на помехи. Но эти дроны еще не представлены в большом количестве, и, скорее всего, ни один из них не был поставлен на низкоприоритетные участки, такие как оборонительная линия под Курском.

"Это открывает временное окно возможностей, в течение которого помехи могут быть успешными и обеспечить полное господство беспилотников на время, достаточное для прорыва. Как только полуавтономные и автономные беспилотники станут обычным явлением или будут использовать помехозащищенные технологии, такие как оптоволоконный кабель, очистить небо уже не будет так просто. Но может быть и другой подход. Похоже, что мобильная война все еще возможна, когда беспилотники займут господствующее положение в небе. И если глушение может не сработать, то более кинетические подходы - прямые атаки дронов на дроны - становятся все более реальными. Подобно тому, как оригинальный "Блицкриг" нуждался в контроле над небом, чтобы его не остановила вражеская воздушная атака", - сказано в материале.

Воздушная мощь беспилотников может стать жизненно важным компонентом современной версии. И от успеха в подавлении вражеских беспилотников может зависеть успех или неудача штурма.

Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные опубликовали видео на фоне офиса "Газпрома" в курской Судже.

"Город контролируется Вооруженными силами Украины, в городе спокойно, все здания целы. Стратегический объект "Газпрома" в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной Степной бригады", - говорит на видео один из военных.

О том, что в результате военной операции в Курской области украинские военные получили контроль над газоизмерительной станцией в Судже, ранее заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину все еще функционирует.